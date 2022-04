Will Smith na cerim - AFP

01/04/2022

Rio - Will Smith deixou oficialmente a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, após agredir Chris Rock com um tapa no Oscar 2022 . O ator de 53 anos anunciou sua decisão, nesta sexta-feira (1º), em comunicado divulgado pela revista norte-americana Variety.

Vencedor da estatueta de Melhor Ator por sua atuação em "King Richard: Criando Campeãs", Smith afirmou que está disposto a aceitar as consequências em resposta ao tapa que deu no comediante após uma piada feita sobre sua esposa, Jada Pinkett-Smith, relacionada a uma doença autoimune que a atriz enfrenta.

"Respondi diretamente ao aviso de audiência disciplinar da Academia e aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta. Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris (Rock), sua família, muitos de meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa", declarou o ator.

"Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Portanto, estou me renunciando da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho julgar apropriadas. A mudança leva tempo e estou comprometido em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão", completou Will Smith.

Relembre a polêmica

A noite de entrega do Oscar 2022 ficou marcada pelo momento em que Will Smith sobe no palco e dá um tapa no rosto de Chris Rock, após o humorista fazer uma piada com a cabeça raspada de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will. O que motivou a atitude do ator foi o fato de que sua amada enfrenta uma doença autoimune chamada alopecia, que causa a queda do cabelo.

Alguns minutos depois, Will foi anunciado como o vencedor do prêmio de Melhor Ator pelo filme "King Richard: Criando Campeãs". Em seu discurso, o artista pediu desculpas à Academia de Hollywood por seu comportamento, sem citar o nome do humorista.

No dia seguinte, Smith publicou um pedido de desculpas em seu Instagram e disse: "Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Estava fora da linha e fiz algo errado. Estou envergonhado e minhas ações não representam o homem que eu quero ser. Não existe espaço para violência em um mundo de amor e bondade".

Anteriormente, a Academia já havia se pronunciado sobre a cena e o conselho de administração da instituição chegou a abrir uma investigação para analisar o caso. Entre as punições previstas para o ator, a suspensão de sua participação na Academia era a mais provável, antes de Will Smith anunciar sua renúncia como membro.