Influenciadora Maria Venture sofre acidente de carro parecido com o de Rodrigo Mussi: 'Estava sem cinto'Reprodução/Instagram

Publicado 01/04/2022 18:04

Rio - Após o ex-BBB Rodrigo Mussi sofrer um grave acidente de carro , a influenciadora Maria Venture usou suas redes sociais para revelar que enfrentou uma situação parecida. Nesta sexta-feira (1º), a morena assustou seus seis milhões de seguidores no Instagram ao postar uma foto com a legenda: "Oi, gente, estou no hospital de novo".

Logo em seguida, Maria explicou o ocorrido: "Peguei uma corrida por aplicativo e uma van bateu atrás do carro. Eu estava sem cinto [de segurança], encostada na porta. Felizmente não me machuquei pra valer, mas bati o tórax, cabeça e machuquei um pouco o coro cabeludo com o estilhaço do vidro", contou em seus Stories.

"Mas está tudo bem! Não desmaiei e nem perdi a consciência, porém tive algumas reações e vou ter que fazer uma tomografia para descartar algumas coisas. Estou aqui tomando medicação na veia para dor", tranquilizou a youtuber.

Maria finalizou a sequência de postagens com um alerta aos seguidores sobre o uso do cinto de segurança: "Graças a Deus estou bem e não ocorreu nada grave. Vi também o que aconteceu com o Rodrigo, e agora eu realmente aprendi que preciso sim usar cinto de segurança atrás. Por favor, não deixem o pior acontecer com vocês para aprenderem isso", declarou.