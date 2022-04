Jade Picon revela tensão durante turbulência em voo: 'Rindo de nervoso' - Reprodução/Instagram

Publicado 01/04/2022 14:31 | Atualizado 01/04/2022 14:32

Rio - Jade Picon usou suas redes socias, na noite desta quinta-feira (31), para revelar um momento de tensão que viveu após embarcar em um voo no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro . Em seus Stories do Instagram, a ex-participante do "BBB 22" desabafou sobre o medo que sentiu ao enfrentar uma turbulência no trajeto.

"Voo tranquilo e eu rindo de nervoso embaixo da máscara", escreveu a influenciadora em um vídeo compartilhado durante a viagem, mostrando uma tempestade pela janela do avião. "A turbulência que rolou hoje no avião foi sinistra. Sério. Fico com muito medo quando acontecem umas coisas dessas, porque eu tenho 20 anos. Não gosto que ninguém corra no carro quando estou dentro, não dou chance ao azar", declarou Jade, após pousar em segurança.

Em uma das postagens, a ex-BBB ainda acrescentou na legenda: "Tenho muita coisa para viver ainda". Depois, a famosa contou que costuma "rir de nervoso" em situações de perigo, citando outro episódio tenso que viveu. "Uma vez eu estava sendo salva por um salva-vidas no meio do mar e só conseguia olhar para o céu, para cima, para rir e não engolir água. Alguém sabe me explicar por que tem gente que começa a rir de nervoso em situações perigosas?", questionou.