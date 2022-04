A atriz Viviane Araújo - Reprodução / Instagram

A atriz Viviane AraújoReprodução / Instagram

Publicado 01/04/2022 12:49 | Atualizado 01/04/2022 12:52

Rio - A atriz Viviane Araújo, de 47 anos, está muito animada com a gestação do seu primeiro filho. Ela contou em uma entrevista recente para o jornal "O Globo" que não deseja esperar até o dia do parto para saber o sexo do bebê e por isso, já realizou o teste para descobrir com antecedência.

fotogaleria

Viviane afirma que quer fazer uma grande festa para revelar se seu filho será menino ou menina. "Quero fazer uma coisa linda, diferente. Minha assessoria é que está cuidando disso. Eles não querem me falar porque é surpresa. E ninguém sabe. Fiz questão de somente a minha empresária ter acesso ao resultado [do exame que revela o sexo do bebê]. Ela é quem está organizando tudo. Vai ser emocionante!", disse contente.

Ainda durante a entrevista, Viviane revelou os nomes que pretende dar à criança: "Se for menino, o nome é Joaquim. Se for menina, Maria Alice", confessou.