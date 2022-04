Família anuncia pausa na carreira de Bruce Willis - AFP

Publicado 01/04/2022 10:49

Rio - A família do ator Bruce Willis anunciou recentemente que ele vai se aposentar por conta de uma condição chamada afasia. Após a revelação, começaram a surgir alguns relatos sobre o estado de saúde do artista de 67 anos. O veterano teria disparado acidentalmente uma arma carregada em um set de filmagens e depois perguntado ao diretor "o que estou fazendo aqui?".

Lala Ken, que trabalhou com Bruce Willis em "Duro de Matar", de 2020, falou ao "The Sun" sobre o incidente com a arma. Lala interpretou a filha do personagem de Willis no longa. Em meados de abri de 2020, em outro set, o ator gravava o filme "White Elephant" quando se mostrou confuso. "Eu sei por que você está aqui e sei por que você está aqui, mas por que eu estou aqui?", teria perguntado o ator a dois membros da equipe.

Na ocasião, o diretor Jesse V. Johnson explicou que a equipe de Bruce lhe disse apenas que "seria melhor se pudéssemos terminar de filmá-lo antes do almoço e deixá-lo ir mais cedo". Em 2021, Willis chegou a fazer algumas cenas para o filme "Fuga da Morte", de Mike Burns, mas também teria apresentado dificuldades. O diretor, então, teria pedido para o roteirista manter as falas do ator "curtas e doces".