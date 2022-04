Xanddy se surpreende com pergunta de fã que confundiu Carla Perez e Sheila Mello - Reprodução

Publicado 31/03/2022 18:54

Rio - Conhecido por suas respostas divertidas a perguntas de fãs no Instagram, Xanddy foi pego de surpresa por um seguidor que questionou há quantos anos o cantor é casado com Sheila Mello. O vocalista do grupo Harmonia do Samba, que, na verdade, é casado com Carla Perez há 20 anos, não escondeu a surpresa ao rebater a pergunta do internauta.

"Cara, tem um pessoal aqui que faz umas perguntas... Você não mora neste planeta, não", disparou o artista. A confusão pode ter sido causada pelo fato de que Sheila Mello substituiu Carla Perez como a loira do grupo É O Tchan após a baiana deixar o grupo, em 1998. Além disso, as dançarinas também já tiveram um namorado em comum, o cantor Alexandre Pires.

Depois, Sheila ficou sabendo da confusão e entrou na brincadeira, revelando que é questionada por seu suposto casamento com o ex-jogador de vôlei, Tande. Atualmente, a atriz vive um romance com João Souza, que é ex-jogador de tênis, além de ter sido casada com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. O dois ficaram juntos por oito anos e são pais de Brenda, de 9 anos.