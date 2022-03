Jade Picon posa na banheira - Reprodução

Publicado 31/03/2022 15:46

Enquanto estava confinada na casa do 'BBB 22', Jade Picon chamou a atenção do público com sua beleza. E, nessa quarta-feira (30), ela encantou os fãs ao atualizar o feed do Instagram e postar uma foto completamente nua em uma banheira.

A influencer aproveitou o momento de descanso depois de um dia atarefado para fazer o clique e presentear os seguidores. "Depois da correria do dia. 23:03", escreveu ao destacar o horário.

Nos comentários, Jade recebeu uma chuva de elogios. "A beleza de Jade é surreal, precisa ser estudada", comentou um seguidor. "Perfeita, eu diria", "Sua beleza ultrapassa os limites da perfeição" e "Mulher, que golpe baixo" foram alguns dos outros elogios.