Graciele Lacerda e Zezé Di CamargoReprodução/Instagram

Publicado 31/03/2022 16:44

Rio - Graciele Lacerda usou o Instagram nesta quinta-feira (31) para comentar as dificuldades de viver um relacionamento amoroso. A empresária, que é noiva do sertanejo, Zezé Di Camargo, compartilhou um texto reflexivo sobre o tema.

"Viver uma vida inteira ao lado de alguém não é tão fácil quanto parece. Um relacionamento fortalecido se dará através de muitos fatores. Quase todos internos, dentro da casa dos dois e dentro do coração de cada um. A beleza da gratidão por ter o amor do outro é que torna um relacionamento indissolúvel e inatingível por qualquer que seja a dificuldade. Pessoa que foi criada diferente e agora convive contigo. E ela traz junto os seus gostos, suas manias, seus defeitos, vontades e seus problemas. Não tem como pular as partes ruins. A gente passa por exigências e provações, mas é o amor que deve reinar. As qualidades que a gente encontrou superam qualquer outra coisa", escreveu.