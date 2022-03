Ana Maria e Alessandro Jodar apresentam a nova bola da Copa do Mundo 2022 - Reprodução / Globo

Publicado 31/03/2022 12:40

Rio - Ana Maria Braga ficou muito animada durante o encontro com o jornalista esportivo Alessandro Jodar, no "Mais Você" da manhã desta quinta-feira (31). Jodar participou do programa apresentando a nova bola oficial da Copa do Mundo 2022. Ao ver o objeto, Ana Maria, brincalhona, disparou: "Eu queria muito botar a mão na bola".

"Recebendo visita lá do outro estúdio aqui. Eu cruzei com o Alessandro aqui pelos corredores com a bola da Copa hoje de manhã. Foi lançada ontem essa bola e pedi para ele vir aqui", explicou a apresentadora.

"O [Felipe] Andreolli não precisa ficar bravo, porque a bola está aqui com a gente. Vai dar ciúme", emendou provocando o apresentador do "Globo Esporte".

"Eu claramente vim só como gandula, para trazer a bola, entendeu? O Andreolli é o camisa dez, eu sou só o gandulinha", respondeu o jornalista em tom de brincadeira.

"Foi lançada ontem, né?", perguntou Ana Maria sobre a nova bola. "Foi. É a Al Rihla", apresentou Jodar. "Como que é o nome? Ana?", disse a apresentadora confusa.

"Al Rihla. Mas não confia muito na minha pronúncia, não", tranquilizou o repórter. "Porque é árabe, né?", questionou a apresentadora. "É. Ela é toda colorida, em homenagem à cultura e arquitetura do Catar", explicou Jodar.

"A promessa é de que ela será a bola mais rápida da história do futebol", informou Ana Maria ao público.