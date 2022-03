Victoria Beckham acompanhada pelo marido David Beckham - Reprodução / Internet

Publicado 31/03/2022 11:11 | Atualizado 31/03/2022 11:22

Rio - A mansão onde o empresário e ex-jogador de futebol David Beckham e a estilista Victoria Beckham moram, em Londres, na Inglaterra, foi invadida por um assaltante nesta madrugada.

De acordo com o tabloide "DailyMail", o invasor estava mascarado e entrou na casa enquanto Victoria, David e a filha caçula, Harper, dormiam. O roubo só foi notado quando outro filho do casal, Cruz Beckham, de 17 anos, chegou em casa e viu o quarto saqueado, vidraças quebradas e a ausência de alguns objetos de valor.

Segundo as informações, o ladrou quebrou uma janela no andar de cima, avaliada em 40 milhões de libras (o equivalente a cerca de R$ 251 milhões) e levou milhares de libras em bens pessoais da família, como roupas de grife, joias e produtos elétricos. O valor exato do prejuízo ainda não foi divulgado.

Depois que toda família estava ciente da invasão, David e Cruz chamaram a polícia e decidiram procurar o criminoso pela casa, enquanto Victoria e Harper se trancaram em um cômodo para aguardar a chegada dos policiais.

"Infelizmente, os Beckhams foram vítimas de alguns ladrões bastante profissionais que atuam na região. Felizmente, os criminosos só conseguiram chegar a um quarto antes de fugirem", disse uma fonte próxima ao casal para o DailyMail.