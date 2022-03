Yasmin Brunet e Gabriel Medina - Reprodução

Publicado 31/03/2022 10:36

Rio - Parece que não tem mais volta mesmo! Após pararem de se seguir no Instagram, Yasmin Brunet e Gabriel Medina apagaram as fotos que tinham juntos nas redes sociais. Os fãs notaram, na manhã desta quinta-feira, que os registros românticos do ex-casal já não aparecem mais em suas respectivas páginas.

"Pessoas boas te trazem felicidade. Pessoas ruins te trazem experiência. E pessoas más te trazem uma lição. Em todas as ocasiões, quem tem que ficar, fica. O que é verdadeiro, permanece. E o que não é, some", disse Gabriel Medina em um texto publicado no Instagram, na noite de quarta-feira.