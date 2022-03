Ô, calor! Izabel Goulart sensualiza em banho de chuveirão na praia

Rio - Izabel Goulart, de 37 anos, desfilou toda sua beleza e boa forma nas areias da praia de de Ipanema, Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira. De biquíni fio-dental e um óculos diferentão, a modelo tomou banho de chuveirão e bebeu uma água de coco para se refrescar. Ao notar a presença do paparazzo, a noiva do goleiro alemão Kevin Trapp, fez várias poses para as fotos.

