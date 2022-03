Sheron Menezzes e Saulo Bernard se casaram no civil - Reprodução

Sheron Menezzes e Saulo Bernard se casaram no civilReprodução

Publicado 31/03/2022 14:59

Sheron Menezzes e Saulo Bernard se casaram no civil nesta quinta-feira (31). A cerimônia em que o casal oficializou a união foi repleta de emoção e a atriz não conseguiu conter as lágrimas. Alguns registros do momento foram compartilhados nas redes sociais.

fotogaleria

"E no civil nós dissemos sim! Essa é a nossa energia! São 10 anos de muitos motivos para comemorar… e celebraremos cada um deles… e ainda não acabou… passa logo tempo, que tô ansiosa pra próxima etapa!", escreveu a atriz.

Sheron e Saulo já estão juntos há 10 anos e têm um filho, Benjamin, de 4 anos. O casal ficou noivo em setembro do ano passado, quando Saulo fez o pedido durante viagem aos Lençóis Maranhenses. Além da cerimônia no civil, está planejada uma festança para o dia 22 de abril, em Saquarema, litoral do Rio de Janeiro.