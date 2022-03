Sarah Poncio - Reprodução

Publicado 31/03/2022 11:44

Pouco tempo depois de revelar convite para se tornar pré-candidata à deputada estadual no Rio de Janeiro , Sarah Poncio confirmou nesta quinta-feira (31) que vai disputar as eleições 2022. A influenciadora de 24 anos afirmou que acredita na necessidade de renovação da política e deseja "se comprometer com os valores que acredita".

"Mesmo diante de toda essa crise de representatividade e do movimento de criminalização dos políticos, decidi colocar meu nome como opção nas próximas eleições, acreditando na necessidade de renovação na política como forma de enfrentamento à corrupção e formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Meu desejo é representar uma escola de novos valores políticos, me comprometer com valores que realmente acredito e que tem como resultado final a ampliação de uma democracia mais participativa e a transparência do mandato político", declarou Sarah em comunicado enviado à imprensa.

O partido ao qual a influenciadora irá se filiar ainda não foi divulgado.

Esse é um lado de Sarah Poncio que ainda não tinha sido revelado para os seguidores. Mas, nas redes sociais ela afirmou: "Isso tudo nem é de agora na real. Mas hoje é um momento que me sinto muito pronta, que sinto que é o momento, sabe? (...) Meu pai participou das eleições passadas, eu ia nos eventos com ele, a gente ama debater sobre política, eu amo debater sobre política".