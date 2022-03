Marcos Palmeira se exercita na Zona Sul do Rio - J/ Agnews

Publicado 31/03/2022 11:43

Rio - Marcos Palmeira, de 58 anos, esbanjou disposição na manhã desta quinta-feira. O ator encarou o calor e correu em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. Sem camisa, ele exibiu o corpo em forma. Atualmente, ele está no elenco de 'Pantanal', da TV Globo, como o protagonista José Leôncio. "Muito orgulho fazer parte dessa produção... 30 anos depois, num novo ciclo, estou de volta ao Pantanal", disse ele, através do Instagram.