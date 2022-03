Gkay mostra as unhas roídas para os seguidores - Reprodução / Instagram

Gkay mostra as unhas roídas para os seguidores Reprodução / Instagram

Publicado 31/03/2022 10:42 | Atualizado 31/03/2022 11:16

Rio - Após compartilhar fotos do corpo repleto de hematomas, causados pela preparação para a participação na "Dança dos Famosos" 2022, Gkay mostrou as unhas roídas em decorrência do nervosismo que está sentindo por participar da competição.

Nos stories do Instagram, uma seguidora indagou a Gkay se a coreografia que ela está ensaiando é muito difícil. A influenciadora tirou uma fotografia das unhas roídas e respondeu: "Comi todas as unhas de nervosa tentando aprender".

Mesmo com todo o estresse causado pelos treinamentos intensos, Gkay já gravou alguns stories refletindo sobre sua participação na competição e contou aos seguidores que sente estar realizando um sonho.

"Maior desafio da minha vida. Queria muito ter esse tempo de parar e vir falar com vocês, porque meu Deus do céu, eu não acredito que estou vivendo uma coisa tão incrível como essa. Ainda não caiu a ficha... é um sonho, não sei nem descrever. Vou dar muito o melhor de mim", prometeu.