Phill Collins anuncia que show em Londres foi sua última apresentaçãoReprodução

Publicado 31/03/2022 09:07

Rio - Phill Collins, de 71 anos, revelou que não consegue mais segurar uma baqueta após passar por uma cirurgia na coluna e se despediu dos fãs durante apresentação na O2 Arena, em Londres, na Inglaterra, no último sábado. No show, ele subiu ao palco com o Genesis para ao encerramento da turnê "The Last Domino?" e contou com a presença de Peter Gabriel, ex-vocalista do grupo.

O veterano se apresentou sentado e emocionou os fãs com a notícia. "Este é o último dia da turnê e o último show do Genesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir. Agora eu vou ter que arranjar um emprego sério", brincou.

Lily Collins, filha do cantor, prestou homenagem após assistir à apresentação. "Hoje marca o fim de uma era. Ter testemunhado este último show foi realmente a memória de uma vida e um evento que guardarei em meu coração para sempre. Estou infinitamente grata", afirmou no Instagram.

"Tanto amor foi deixado naquele palco da O2 e uma quantidade ainda maior compartilhada entre um público que não queria que acabasse. Obrigado @genesis_band pelas memórias, obrigado pai por ser uma inspiração e obrigado @nic_collins por fazendo de mim a irmã mais orgulhosa que existe. 50 anos de músicas depois e ainda gerações mais para celebrar você muito depois desta turnê terminar", completou.

Phill Collins surpreendeu o público com seu estado frágil. O cantor tem passado por uma série de cirurgias na coluna e os danos o impediram de tocar bateria. Ele também teve que se adaptar e andar com uma bengala. Em entrevista recente ao "The Guardian", ele comentou a forma como sua rotina foi afetada por conta do seu estado de saúde.

"Eu não faço nada. Eu não pratico canto em casa, de jeito nenhum. O ensaio é a prática. Sempre questionam meus métodos, mas agora tenho que fazer assim. Claro que a minha saúde mudou como faço as coisas. Agora faço shows sentado".