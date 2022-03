Daniel Lenhardt, do 'BBB 20, revela que sua família não apoia namoro com modelo recém-assumido - Reprodução

Daniel Lenhardt, do 'BBB 20, revela que sua família não apoia namoro com modelo recém-assumidoReprodução

Publicado 30/03/2022 21:55

Rio - Após assumir o romance com um modelo , o ex-BBB Daniel Lenhardt revelou que não tem o apoio da família por estar se relacionado com outro homem. O ator, que é bissexual, afirmou que seus parentes chegaram a enfrentar comentários maldosos de vizinhos onde moram, no interior do Rio Grande do Sul, após o modelo publicar fotos em que não esconde sua paixão por Marcus Lobos.

“Meu pai e minha família não estão a favor. Eles são de cidade pequena, do sul do Brasil. Não aceitam, mandam áudios reclamando. Meu pai falou que todos estavam zoando ele e meu irmão. Isso me deixa muito triste”, desabafou o ex-participante do "BBB 20", em entrevista ao site Splash, do UOL.

Apesar da reação dos familiares, Daniel destacou que não pretende tolerar o comportamente preconceituoso de seus parentes: “Vou tentar ensinar e abrir a mente deles. Não entra na minha cabeça que não entendem isso. É amor. Eu não sou alguém que gosta de polêmica, mas se tem algo que não vou abaixar a cabeça é isso. Não vou passar pano, nem para minha família, nem para ninguém", disse o loiro.