Ex-BBB Daniel Lenhardt surge em clima de romance com modeloReprodução/Instagram

Publicado 29/03/2022 21:45

Rio - Ex-participante do "BBB 20", Daniel Lenhardt pegou os fãs de surpresa, nesta terça-feira (29), ao publicar uma sequência de fotos em que surge em clima de romance com um rapaz misterioso. Em uma das fotos, o gaúcho de 24 anos aparece sem camisa enquanto abraça o moreno, além de receber um beijo carinhoso na testa em outro registro. "Meu coração se apaixonou", declarou o modelo em postagem no Twitter.

Não demorou muito até que os fãs descobrissem a identidade do homem que aparece nas fotos, mesmo sem ter seu rosto revelado. Se trata do modelo Marcus Lobos, que vive no México, onde Daniel está passando "uma temporada de trabalho, estudo e lazer", segundo o loiro contou em seus Stories do Instagram. Apesar não ter sido marcado na postagem do ex-brother, o moreno foi identificado por compartilhar um registro do momento romântico em suas redes sociais.

A primeira foto em que os dois aparecem juntos foi publicada por Daniel algumas horas antes da postagem no Twitter. Em interação com fãs através de caixinha de perguntas, o modelo foi questionado sobre sua vida amorosa e usou uma das fotos com Marcus para dizer: "Coração batendo mais forte do que o normal".

Outro internauta perguntou se o ex-BBB é bissexual, o que Daniel confirmou, além de afirmar que não tem medo de se envolver com outro homem: "Se eu estiver apaixonado e amando esse cara, com certeza", declarou ele, que teve affair com Marcela McGowan durante sua participação no reality da TV Globo.

