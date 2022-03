Foto do ensaio fotográfico de Felipe Neto - Reprodução

Publicado 29/03/2022 16:36

Rio - Felipe Neto fez uma revelação relevante em sua conta no Twitter nessa terça-feira (29). Solteiro, o youtuber afirmou que suas exigências para flertar com alguém é que a pessoa seja maior de idade e precisa ter "repulsa" ao atual presidente Jair Bolsonaro, do PL.

"Qual a exigência de vocês para flertar com alguém? Além de ser maior de idade e solteira (a)", começou ele.

"Para mim tem que ter repulsa por esse presidente assassino. Outro dia ouvi um ele é indiferente pra mim. Como alguém responde isso depois de tudo? Que umbiguismo inacreditável", completou Felipe.