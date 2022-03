Virginia Fonseca - Reprodução

Publicado 29/03/2022 14:38

Virginia Fonseca foi às redes sociais nesta terça-feira (29) mostrar que a barriga de grávida já começou a despontar. A influencer, que espera o segundo filho com o cantor Zé Felipe, está de férias em Miami, nos Estados Unidos.

"O pacotinho aparecendo", disse Virginia ao compartilhar foto da barriga no Instagram Stories. A influenciadora está no segundo mês da gestação e ainda não sabe qual será o sexo do bebê, apesar de já ter sonhado que será outra menina