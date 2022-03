Lexa desfilou corpão em ensaio técnico da Unidos da Tijuca - Reprodução

Publicado 29/03/2022 11:44

Rio - Lexa tem dado o que falar durante os ensaios da Unidos da Tijuca , agremiação da qual é rainha de bateria. No último domingo (27), a cantora usou um look ousado para mostrar samba no pé e acabou recebendo algumas críticas nas redes sociais.