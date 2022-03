Anitta - reprodução do instagram

Rio - Anitta completa 29 anos, nesta quarta-feira, dia 30, e decidiu celebrar a data. A festa, no entanto, será nos Estados Unidos, já que ela estará no país a trabalho. Através do Instagram Stories, na madrugada desta terça-feira, a Poderosa convidou alguns amigos para o agito e brincou com a lista de convidados.

"Quem quiser vir, não sei estou me lembrando de mandar mensagem para todo mundo, vou esquecer, porque estou em cima da hora resolvendo tudo. Se eu não responder, é porque não quero que você venha, mas vai mandando", brincou ela. "O não todo mundo já tem. Estou zoando, gente. Manda aí porque esqueço real", comentou.