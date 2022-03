Angélica revela ter sofrido abuso sexual em Paris, na França - Reprodução

Angélica revela ter sofrido abuso sexual em Paris, na França

Publicado 29/03/2022 10:37

Rio - A apresentadora Angélica revelou ter sofrido abuso sexual na adolescência durante entrevista ao canal "Mina Bem Estar", no YouTube. No bate-papo, ela e Luciana Temer falavam sobre pedofilia quando Angélica resolveu revelar sua história.

"Como a maioria das mulheres, eu também vou contar uma história. Sofri uma violência sexual. Estava fazendo fotos, lançando o 'Vou de Táxi', tinha 15 ou 16 anos. Estava em Paris, ia participar de um festival, lá. Estava na rua. Vieram franceses perguntar quem eu era. 'Brasileira?'. O fotógrafo falou: 'Fiquem do lado dela para fotos'. Quando ele falou que somos do Brasil, eles foram ficando perto de mim, se aproximando e se esfregando em mim. Você fica sem reação. Um dos meninos ficou passando a mão na minha bunda, em mim inteira. Eu estava atrás de um táxi, e não fiz nada. Fiquei petrificada. Eles conversando entre si na língua deles, enquanto eu estava sendo violentada por três meninos que estavam passando a mão em mim. Eu não fiz nada. Nunca falei sobre isso. Eu não sabia que isso era uma violência", disse a apresentadora.

"Eu sabia e não tive reação. Nunca falei isso, estou falando agora [pela primeira vez]. Depois parei e refleti, mas não falei porque... Já foi. Eles fizeram isso, saíram e eu continuei fazendo as minhas fotos. Com uma cara meio constrangida, mas ninguém percebeu. Esse tipo de violência é marcante. As pessoas estão cada vez mais falando e tendo coragem de revelar. A gente não fala mais só de violência sexual tipo estupro", completou.