Lucas Souza e Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 29/03/2022 15:34

Rio - Jojo Todynho e o marido, Lucas Souza, acordaram em clima de festa ao celebrarem dois meses de casados. A cantora de 25 anos emocionou os seguidores ao se declarar para o oficial do Exército em postagem no Instagram, onde compartilhou uma sequência de fotos em que o casal surge apaixonado e um vídeo dos pombinhos trocando um beijão.

fotogaleria

"Bodas de sorvete! Estamos vencendo e vivendo o nosso amor. Hoje, completamos 2 meses de casados e já estamos há 9 meses juntos e, nesse percurso, nos blindando cada vez mais de todas as formas", começou a funkeira na legenda da publicação.

Em seguida, Jojo relembra o início do relacionamento com Lucas, que a cantora conheceu durante uma viagem a Cancún, no México. "Se não tivesse acontecido tudo que aconteceu, nem estaríamos juntos hoje. Mas Deus foi tão especial em nossas vidas que precisou me tirar novamente do Brasil e me fazer refletir que m*rda eu estava fazendo da minha vida, deixando de lado o sentimento que eu tinha dentro de mim. E, quando eu te liguei de madrugada, louca, não esperava que me atendesse depois de tudo que aconteceu e quando ouvi 'oi, estou aqui', ali eu tive a certeza que eu tinha que voltar pro Brasil direto pros braços do homem que amava."

"É, maridão, sou muito feliz e grata por ter você, por ser tudo que eu mereço. Há quem diga que nosso casamento é uma farsa, que não vai durar (risos), diversas fake news e etc... Para a tristeza daqueles que não aceitam uma mulher como 'eu' sendo feliz, nosso casamento foi consagrado no altar e apresentado à Deus e o inimigo só levanta pra cair", declarou a artista, que será uma das participantes da próxima edição da "Dança dos Famosos"

A campeã de "A Fazenda" encerrou a postagem reafirmando seu amor pelo esposo e previu uma longa trajetória ao lado de Lucas: "Nunca tive dúvidas de cada 'sim', e cada momento ao seu lado é inesquecível,

maridão. Nossa história é linda e abençoada por Deus, [mas] isso não é nem um terço de tudo que ainda vamos viver. Te amo muito", completou.

Lucas Souza também fez questão de registrar a comemoração pelas bodas em postagem nas redes sociais. O oficial do Exército publicou um vídeo com vários momentos do casal ao som de "Maldivas", de Ludmilla, e escreveu: "Eu não tenho dúvida nenhuma que quero passar o resto da minha vida do seu lado, peço todo dia que Deus abençoe cada dia mais nossa relação. Quando eu acho que meu amor por você não pode aumentar, você vem me mostra outro lado seu e que eu fico maluco e me apaixono mais".

"Eu tive o prazer de conhecer o amor da minha vida, que se abriu e mostrou um lado seu que ninguém nunca viu, uma mulher carinhosa, calma, compreensiva, muito inteligente e muito protetora. Eu cheguei na sua vida com objetivo de ser o melhor marido possível e de ser a sua base, para que, quando você chegar em casa, deixe esse seu lado durona na rua. Infelizmente, isso você teve que desenvolver para se proteger, mas que, quando você chegar, possa deitar no meu peito e descansar com a segurança que sempre vou estar no seu lado! Eu te amo muito, meu amor", finalizou o marido de Jojo.

Confira:

