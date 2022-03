Luana e Maurílio - Reprodução

Publicado 29/03/2022 15:44

Luana Ramos, a viúva do sertanejo Maurílio, fez uma homenagem emocionante ao cantor nesta terça-feira (29). Com três meses completos da perda, ela compartilhou uma foto antiga ao lado do marido e disse estar tentando seguir em frente.

"Eu tô tentando meu bem, você sabe que eu tô tentando. Vou continuar tentando, dia após dia. Não tá sendo fácil, já sabia que não seria. Até para falar aqui tá ficando mais difícil. Estranho. Eu que sempre tive tanto para falar, compartilhar, tenho preferido o silêncio, guardado mais nossas memórias. O medo dessas memórias um dia acabarem vem me rondando ultimamente. Acho que é o fato de não estar fazendo novas memórias contigo nesses últimos 3 meses. Só saudade", escreveu.

Após a declaração, Luana escreveu um trecho da música "Vivir Sin Aire", da banda Maná, considerada a primeira canção oficial do namoro com Maurílio. "Como queria poder viver sem ar. Como queria poder viver sem água. Eu adoraria te querer um pouco menos. Como queria poder viver sem você. Mas eu não posso, sinto que morro. Estou me afogando sem teu amor", diz a melodia.

Maurílio morreu aos 28 anos em decorrência de complicações de um tromboembolismo, um coágulo na região da perna, que se deslocou para a região pulmonar.