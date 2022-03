Mariana Rios participa de ensaio fotográfico em praia do Rio

Rio - Mariana Rios participou de um ensaio fotográfico na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, na tarde desta terça-feira. Usando um modelito laranja, Mariana caprichou nas poses e exibiu sua boa forma no local. Durante o intervalo das fotos, a atriz aproveitou para se hidratar tomando uma água de coco e se divertiu ao lado da equipe.

