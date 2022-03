Gabriel O Pensador revela ter pedido o bigode por conta da alopecia - Reprodução

Publicado 29/03/2022 11:22

Rio - Gabriel O Pensador usou o Instagram para contar que tem alopecia, a mesma doença Jada Pinkett Smith, mulher do ator Will Smith. No último domingo, durante a cerimônia do Oscar, Smith deu um tapa no humorista Chris Rock por fazer piada com a doença de sua mulher.

"Alopecia é causada por estresse e provoca mais estresse ainda. Jada Smith perdeu o cabelo, Will perdeu a cabeça e eu perdi o bigode. Na época, não falei publicamente, mas foi o motivo pelo qual eu tive que ser chamado de Abraham Lincoln, Rolo da Turma da Mônica e de personagem do filme Planeta dos Macacos", disse o cantor.

"Temos que lutar contra o estresse sempre na vida, pois o mal que ele nos faz é bem maior e mais grave do que os sintomas que podem ser vistos na nossa aparência. Por isso que o índio acendeu um da paz pra relaxar, mas quando foi dar um tapinha, levou m tapão violento, tipo o Chris Rock no Oscar", finalizou o cantor, fazendo referência a sua própria música, "Cachimbo da Paz".