Carla Diaz e o namorado, Felipe Becari - Reprodução/Instagram

Publicado 29/03/2022 08:58

Rio - A atriz Carla Diaz usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira, para negar que tenha sido vítima de agressão. Atualmente, Carla namora o político e ativista Felipe Becari. "Finalizando meu dia de trabalho, pego meu celular e vejo que estão mais uma vez criando mentiras sobre a minha vida pessoal, e desta vez com um assunto extremamente sério", iniciou a atriz.

"Abro meu direct, timeline do meu Twitter e marcações, só vejo suposições horrorosas onde supostamente eu sofri agressão. Isso é muito sério e uma grande mentira", esclareceu. "Nunca ficaria quieta com algo tão grave, diariamente mulheres sofrem com o feminicídio e é um absurdo ver pessoas inventando uma situação com um assunto tão sério! Não posso deixar que isso seja banalizado e ainda envolvendo meu nome. Mulheres sofrem e morrem todo dia", disse a atriz.

"Falando diretamente com vocês que gostam de propagar fake news e magoar pessoas: Tenham responsabilidade com o que vocês postam e repassam nesse mundo tóxico da internet! Não sejam o tipo de pessoa que banaliza um assunto sério (relacionamento abusivo é assunto muito serio), por simplesmente a minha vida pessoal e escolhas não estarem de 'acordo' com o que vocês esperam", continuou.

"Temos outro reality show no ar, e vocês ainda acham que a minha vida pessoal precisa ser votada e com porcentagem irão decidir o que vai acontecer? Não é assim, eu tomo minhas decisões e eu sei o que é melhor para minha vida e eu estou muito bem resolvida com as minhas escolhas. Aos que estão me enviando mensagens de carinho, agradeço. Estou bem, muito feliz, realizada, só que também um pouco esgotada já que não é a primeira vez que isso acontece. Espero e torço para que seja a última", finalizou a atriz, que participou no ano passado do "BBB 21", em que se envolveu com Arthur Picoli, mas o relacionamento não deu certo.