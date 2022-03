Ezra Miller é o protagonista de The Flash, previsto para ser lançado em 2023 - Reprodução/DC/Warner Bros

Publicado 29/03/2022 14:46

Rio - Conhecido por interpretar o Flash nos filmes mais recentes da DC Comics, o ator Ezra Miller foi preso após causar confusão em um bar no Havaí, na última segunda-feira (28). De acordo com a revista norte-americana Deadline, o artista de 29 anos foi detido pela polícia por conduta imprópria.

Em postagem no Facebook, o departamento de Policia do Havaí informou que Miller "ficou nervoso quando clientes do bar começaram a cantar karaokê. Ele começou a gritar obscenidades e, em certo ponto, arrancou o microfone da mão de uma mulher de 23 anos que estava cantando. Depois, atacou um homem de 32 anos que estava jogando dardos". O ator foi liberado após o pagamento de uma fiança no valor de US$ 500, aproximadamente R$ 2,3 mil.

Ezra Miller foi introduzido no universo cinematográfico da DC como o Flash em "Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça", de 2016. O ator ainda será o protagonista de "The Flash", que está previsto para chegar aos cinemas em 2023.

Além de interpretar o velocista dos quadrinhos, Miller também é conhecido por sua atuação em "As Vantagens de Ser Invisível" e no spin-off da saga Harry Potter, "Animais Fantásticos e Onde Habitam". O artista estará em "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", que estreia no dia 15 de abril, com a brasileira Maria Fernanda Cândido no elenco.