Anitta viaja à Tailândia para comemorar aniversárioReprodução/Instagram

Publicado 29/03/2022 16:34 | Atualizado 29/03/2022 16:39

Rio - Na véspera de seu aniversário, Anitta viveu um momento digno de um filme de Hollywood. Segundo revelou em postagem no Instagram, nesta terça-feira (29), a cantora foi ao aeroporto na companhia de seu amigo, Felipe Parks, e decidiu viajar para a Tailândia, escolhendo o destino na "sorte". Por causa do fuso horário, a Poderosa já iniciou a comemoração pela chegada dos 29 anos.

"Onde estou agora já é meu aniversário. Quem me conhece sabe o quanto eu amo ser espontânea na vida. Você já foi ao aeroporto e decidiu ir ao primeiro lugar que sua sorte lhe disser para ir como nos filmes? Bem, eu acabei de fazer isso e acabei no outro lado do mundo apenas para comemorar meu dia e os momentos incríveis que tenho passado ultimamente. Graças ao amigo maluco que tenho que disse 'sim' a essa ideia maluca", declarou a artista, que fez história ao atingir o topo do Spotify Global com o hit "Envolver"

Na última sexta-feira, Anitta se tornou a primeira mulher latina a ter uma canção em espanhol no 1º lugar entre as canções mais escutadas no Spotify ao redor do mundo. A garota do Rio se tornou o principal assunto da semana e causou uma comoção nacional, enquanto internautas brasileiros faziam campanha pelo desempenho de "Envolver" no ranking global.

Após alcançar o feito histórico, a artista também surpreendeu os fãs ao subir no palco do Lollapalooza Brasil, em São Paulo, para cantar seu single "Boys Don't Cry" ao lado de Miley Cyrus . Atualmente, Anitta se prepara para a apresentação no Coachella, na Califórnia, nos dias 16 e 23 de abril.

