Luciano Huck ’se arrisca’ ao dançar tango - Reprodução

Publicado 27/03/2022 21:38

São Paulo - Luciano Huck estava muito empolgado ao anunciar a nova temporada do "Dança dos Famosos" e até "se arriscou" em uma coreografia de tango para marcar a estreia com o pé direito neste domingo (27). Antes de entrar no palco, o apresentador disse que estava muito nervoso para dançar na TV pela primeira vez.



"Angélica deve estar em casa pensando 'pra que você está fazendo isso?' Em casa, a única bailarina é a Eva... eu vou dançar na televisão! Ensaiei a semana inteira, faz cinco dias", brincou antes.

Na verdade, tudo não passava de uma grande brincadeira porque Huck foi substituído por um bailarino profissional, que dançou no palco com a luz bem baixa e usava um figurino igual ao do apresentador. Logo em seguida, ele começou a anunciar o time feminino do "Dança dos Famosos" 2022.

Ana Futrtado, Gkay, Zezé Polessa, Vitoria Strada, Jessica Ellen e Jojo Todynho entraram no palco para falar um pouco sobre esse desafio. A cantora disse que está com muito medo deste desafio porque nunca foi boa com passos de dança.

"Eu sou zero coordenação motora", confessou. "É uma oportunidade de me desafiar que a TV Globo está me dando. Acho que vou melhor no samba", falou.

Já no time masculino, o primeiro apresentado foi o jogador de vôlei Douglas Souza, os cantores Thierry e Vitão, o ator Sergio Menezes, o cantor Xande de Pilares, o ex-BBB e economista Gil do Vigor, que afirmou nunca ter dançado nada, mas está muito empolgado para participar do quadro do "Domingão com Huck".

"Quando eu for dançar, eu dei dois passos e já estava morrendo. Eu já passei muita vergonha na televisão e agora eu tenho que fazer bonito. Comecei a fazer natação, pegar condicionamento e arrumar um marido. Pelo menos, me divertir eu vou, mas ganhar eu não sei. A única coisa que eu sei fazer é rebolar e assim vou seduzir o Brasil", se divertiu.



Huck disse que quando visitou Gil e Douglas no camarim, os dois estavam muito empolgados para começar o desafio e o apresentador até sugeriu que o medalhista olímpico estava trocando as quadras pelos palcos, o que ele prontamente negou.



"Por enquanto, né? Estou nervoso. Sou atleta, leonino e competitivo. Tem de ter a coisa do foco, assim estarei nos ensaios para chegar aqui e arrasar", vibrou. Sobre o competidor mais perigoso, ele acha que Gil do Vigor é um grande candidato. "Ele vai arrasar".



O primeiro elenco a pisar no palco será o feminino, no próximo domingo, 2 de abril.