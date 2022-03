Lexa mostra muito samba no pé em ensaio de rua da Unidos da Tijuca

Rio - Lexa roubou a cena no ensaio de rua da Unidos da Tijuca, na noite desta quinta-feira. Rainha de bateria da agremiação, a cantora mostrou muito samba no pé e esbanjou simpatia. No local, ela posou para fotos com fãs e componentes da escola. Para a ocasião, a funkeira arrasou no figurino. Ela usou um vestido curtinho, cheio de pedrarias, que deixava seu corpão em evidência.

Relatar erro