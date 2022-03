Carlos Fontinelle - divulgação

Carlos Fontinelle divulgação

Publicado 16/03/2022 11:20

fotogaleria

"O desafio é grande, porém, não é impossível. A minha equipe assumirá o trabalho comigo, pois assim fico mais seguro para que, juntos, possamos fazer um desfile lindo. Os ensaios serão frenéticos daqui pra frente e temos a certeza que vamos elaborar boas surpresas para a avenida. A comunidade de Cavalcanti merece todo nosso esforço. Vamos com tudo para este desafio. A equipe não medirá esforços para entrar na avenida e fazer um belo espetáculo. Estou muito feliz com o convite e agradeço pela confiança do carnavalesco Marco Antonio Falleiros, o presidente de honra, Heitor Fernandes e toda a comunidade de Cavalcanti. Vamos trabalhar duro para ser especial este retorno a Sapucaí", afirmou ele.A azul-pavão e branco de Cavalcanti abrirá os desfiles, no dia 20 de abril, com a releitura do famoso enredo de 1984 "33 - Destino D. Pedro II", desenvolvido pelo carnavalesco Marco Antonio Falleiros.