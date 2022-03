Carlinhos de Jesus - reprodução do instagram

Publicado 14/03/2022 12:17 | Atualizado 14/03/2022 13:11

Rio - Carlinhos de Jesus usou o Instagram, nesta segunda-feira, para informar que não é mais coreógrafo da comissão de frente da Em Cima da Hora, escola que retorna à Série A no Carnaval deste ano. No texto, ele disse que sua decisão é 'de ordem estritamente particular' e agradeceu o carinho que recebeu dos componentes da agremiação.



“Aproveito minhas redes sociais para comunicar minha saída da Comissão de Frente da Em Cima da Hora com desfile previsto para o dia 20/04 na Marquês de Sapucaí – Grupo Ouro. Declaro que tal decisão é de ordem estritamente particular. Aproveito pra agradecer a toda família Azul e Branca de Cavalcanti pela confiança e lembrança do meu nome para conduzir a Comissão de Frente! Lamento muito por essa decisão pois a ECDH sempre foi e será minha Escola do coração, origem, minha raiz a qual tenho muito carinho e respeito!”, escreveu.







A notícia pegou muita gente de surpresa, já que Carlinhos participou do ensaio técnico da escola de samba, no último sábado, na Marquês de Sapucaí. No Carnaval deste ano, a Em Cima da Hora apresentará o enredo '33 - Destino Dom Pedro II', que faz referência ao dia a dia nos trens.