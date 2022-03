Carmen Mondego substituiu Iza à frente da Bateria da Imperatriz Leopoldinense - Daniel Pinheiro/AgNews

Publicado 14/03/2022 00:00

Rio - A alegria das escolas de samba voltou com força total ao Sambódromo do Rio após dois anos de espera. A Imperatriz Leopoldinense, a São Clemente e a Portela abriram a temporada de ensaios técnicos do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, neste domingo. Sem cobrança de ingressos, o público aproveitou para ver as escolas de pertinho. Eles se divertiram nas arquibancadas e frisas do local.

A primeira a passar pela Avenida foi a Imperatriz, que entoou o samba "Meninos, eu vivi... onde canta o sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine", em homenagem ao carnavalesco Arlindo Rodrigues. O enredo foi pensado pela também carnavalesca Rosa Magalhães, maior campeã dos desfiles na era do Sambódromo com 6 títulos, sendo 5 pela Imperatriz. Rainha de bateria da agremiação, Iza não foi ao ensaio, já que foi diagnosticada com covid-19 no dia 4 de março. A cantora foi substituída pela musa da Comunidade Carmem Mondego, que mostrou muito samba no pé. As musas Carla Prata e Hariany também brilharam no ensaio.

Logo depois, a São Clemente empolgou o público. A agremiação vai homenagear ao ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu vítima de covid-19 em 2021, com o samba-enredo "Minha vida é uma peça". O desfile mostrará diversas obras do comediante, além de referências a sua vida pessoal.

A Portela fechou os ensaios com chave de ouro. A azul e branca fez bonito e lebcou para a Passarela do Samba o enredo “Igi Osè Baobá”, que retrata a simbologia dos baobás, as gigantes árvores milenares nativas da África.