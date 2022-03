Escolas da Série de Ouro empolgam o público durante ensaio técnico na Marquês de Sapucaí - reprodução de vídeo

Publicado 12/03/2022 23:00

Rio - Após dois anos, três escolas da Série Ouro puderam matar a saudade da Marquês de Sapucaí, na noite deste sábado. Em Cima da Hora, Império Serrano e Lins Imperial empolgaram o público, que estava nas arquibancadas e frisas do local, durante os ensaios técnicos. Os componentes das agremiações mostraram muita alegria, samba no pé e entoaram os sambas-enredos ao cruzar a Avenida.

No Carnaval deste ano, a Em Cima da Hora apresentará o enredo '33 - Destino Dom Pedro II', que faz referência ao dia a dia nos trens. O Império Serrano vai levar para a Sapucaí o samba 'Mangagá', em homenagem ao capoeirista Besouro Mangangá. Já a Lins Imperial contará a história do humorista e cantor Mussum com o enredo "Mussum pra Sempris"Neste domingo, Imperatriz, São Clemente e Portela realizam seus ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. O canal "RIO CARNAVAL", no Youtube, transmitirá o agito. Serão cinco domingos seguidos de transmissão ao vivo, começando neste fim de semana, no dia 13, e finalizando com a escola campeã de 2020, a Viradouro, no dia 10 de abril.