Guerreiros da Águia é a torcida organizada pioneira no Carnaval carioca

Publicado 11/03/2022 19:44 | Atualizado 11/03/2022 23:38



Rio - A festa está de volta ao Sambódromo! Os ensaios técnicos das escolas de samba começam neste fim de semana e as torcidas estão ansiosas para soltar a voz nas arquibancadas. Logo no domingo (13), a Portela, maior campeã dos desfiles no Rio, se apresenta para o público. Lá no setor 3, a Guerreiros da Águia, torcida organizada pioneira do Carnaval carioca, promete fazer uma linda festa. A diretora Beth Ferreira contou sobre a animação para reencontrar a escola de coração na Sapucaí.

"Estaremos de volta depois de dois anos sem ensaios técnicos. De volta ao setor 3 e de volta à Sapucaí, fazendo aquela grande festa! Ansiedade está a mil e os preparativos estão de vento em popa. A saudade é muito grande, são dois anos longe daquilo que a gente faz de melhor: animar a arquibancada e exaltar nossa escola. A Portela vai estar lá dia 13 e a Guerreiros da Águia estará junto, como sempre esteve desde 2003!"



Bem ao lado, no setor 4, a Torcida Sangue Azul também está animada para torcer pela Portela. A fundadora e presidente Maria do Rosário está ansiosa para celebrar na arquibancada e homenagear aqueles que partiram durante os dois anos sem desfiles. Ela conta que o trabalho está pesado, mas vai valer a pena para deixar o Sambódromo ainda mais bonito.



"Estamos com o grito engasgado na garganta depois de todo esse tempo. Muitas pessoas que se foram e que sempre colaboraram muito com a gente. Então, esse ensaio técnico vai ser dedicado a todas elas e à nossa Portela. Queremos fazer um Carnaval bem bonito na arquibancada, porque estamos com bastante garra. Hoje tem mutirão na sede da Sangue Azul, em Bento Ribeiro. O mutirão se estende por amanhã e domingo. Estamos com o material guardado durante esses anos com a gente e fizemos mais materiais para serem expostos. Tem até bandeira nova, saudando o Monarco, que deixou a gente durante essa pandemia. Nosso preparativo está sendo show de bola e a nossa reunião está sendo hoje, até 'tantas' da noite, para deixar tudo prontinho."



No final de semana seguinte, dia 20, a Mangueira faz seu ensaio técnico na Sapucaí. Dessa maneira, é claro que a Raiz Mangueirense estará presente para comandar a comemoração. O presidente da torcida, Romario Souza, está empolgado e contou que algumas surpresas vão animar o pessoal que comparecer no setor 5.

"Estaremos no setor 5 fazendo a nossa festa para abrilhantar mais ainda o ensaio da Estação Primeira de Mangueira. Já estamos com os preparativos a mil! Vamos com bolas, chuva de papel picado, fumaça e muitas outras, que são surpresas. Estaremos com as nossas faixas e bandeiras. Quem for dia 20 para Sapucaí é setor 5, na torcida da Raiz Mangueirense! Fazemos essa festa há 10 anos e procuramos melhorar ainda mais a cada ano. Dois anos sem ensaio, imagina como estamos empolgados com esse grande momento! Vem com a gente que a Mangueira vai arrebentar na Sapucaí e nós no setor 5!", convidou o presidente.



A torcida branca e vermelha invade as arquibancadas na semana seguinte, no dia 27. Com a volta dos ensaios técnicos depois de dois anos, a Elisinha, presidente da Amigos do Salgueiro, está entusiasmada para fazer um espetáculo na Sapucaí. Com a vacina no braço e o samba no pé, ela entende que a festa já poderia ter acontecido.

"Tudo podia funcionar, menos o Carnaval e os sambistas. Ficamos um pouco frustrados, mas tínhamos certeza de que era para um bem maior. Agora, estamos vacinados, só entra na nossa quadra com a comprovação de que foi vacinado. A expectativa é a maior possível, porque vamos fazer um belíssimo Carnaval! Graças a Deus, nosso presidente André não está medindo esforços para fazer um lindo espetáculo! Venham com amor, com carinho e de coração aberto porque o Salgueiro está esperando cada um de vocês com o maior amor possível. Salgueiro é resistência! É uma das primeiras escolas a louvar com dignidade a raça negra. Vamos com tudo!"



Já no penúltimo dia de ensaio técnico, dia 3 de abril, a Mocidade vai agitar o Sambódromo. Para o Leonardo Novais, presidente da Torcida Independentes, o Carnaval fora de época é incômodo, mas não vai diminuir a festa. Até porque ele promete representar todos que não poderão mais marcar presença no desfile. Além disso, ele garante que as algumas surpresas vão animar o público.

"Essa situação depois do Carnaval de 2020, essa parada, nós nunca tínhamos passado por isso. Nós sambistas, amantes do Carnaval, ficamos órfãos do Carnaval nesse período todo. Perdemos pessoas importantes dentro da torcida. Isso, no início, até nos desanimou um pouco. Agora, estamos com o ânimo renovado para representar as perdas que tivemos durante a pandemia. É um Carnaval atípico, também pela data em abril, então acaba que o tesão não é o mesmo. Parece uma coisa bem genérica, mas vamos fazer de tudo para suprir toda necessidade da Mocidade como foi até hoje. Estamos com tudo preparado. Normalmente, não divulgamos o que vamos fazer, porque gostamos de fazer surpresa. Esperem bastante surpresa da Torcida Independentes!"

O Carnaval já passou, mas as escolas de samba ainda vão desfilar na passarela. Para isso, é necessário muito ensaio e o apoio das torcidas. Esses são dois elementos que não vão faltar nas próximas semanas. Sendo assim, depois de tanta espera, o Carnaval voltou em dobro.

Ensaios terão transmissão online

O público que não poderá comparecer aos domingos no Sambódromo, conseguirá assistir aos ensaios técnicos na internet pela primeira vez. Basta acessar o canal " RIO CARNAVAL " no Youtube. No dia 13, a transmissão mostra a preparação de Imperatriz, São Clemente e Portela. Todas as escolas do Grupo Especial terão o ensaio técnico transmitido pelo canal.

Já aos que estarão presentes, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) informou, pelas redes sociais, que alguns objetos são proibidos dentro do Sambódromo. São eles:

- Garrafas (exceto garrafas plásticas sem tampa para o consumo de água)

- Embalagens rígidas e com tampa, como potes

- Latas

- Capacetes

- Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo

- Cadeiras/banquinhos

- Guarda-chuvas

- Objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes

- Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie

- Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, desodorante, pasta, escova de dente...)

- Bebidas em qualquer tipo de recipiente

- Veículos motorizados ou não

- Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem

- Bastão de selfie

- Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada

- Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais

- Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais

- Drones de qualquer tipo

* Estagiário sob a supervisão de Thiago Antunes