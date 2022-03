Ex-BBB Thelma é apresentada como musa da São Clemente

Rio - A ex-BBB Thelma Assis foi apresentada como musa da escola de samba São Clemente durante ensaio na quadra da agremiação, noite desta terça-feira. Com um modelito todo prateado e um salto enorme, a campeã do "BBB 20" mostrou todo seu samba no pé ao lado dos integrantes da escola.

Thelminha já foi passista no Carnaval de São Paulo e contou, nas redes sociais da São Clemente, que está muito feliz em participar do Carnaval do Rio e estrear na Marquês de Sapucaí. Em abril, a São Clemente levará para a Avenida o enredo "Minha Vida É Uma Peça", em homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio do ano passado, vítima da covid-19.

