Vitinho faz sua estreia como mestre de bateria do Império SerranoEmerson Pereira / Império Serrano

Publicado 09/03/2022 14:37 | Atualizado 09/03/2022 19:01

Rio - Após mais de dois anos longe da Sapucaí, a Liga-RJ confirmou o retorno dos ensaios técnicos das escolas da Série Ouro, a partir deste sábado, 12 de março. As atividades estão marcadas para os próximos cinco finais de semana e começam sempre às 19h, com três escolas por dia. Cada apresentação terá a duração de uma hora. A estreia começa com Em Cima da Hora, Lins Imperial e Império Serrano. A Série Ouro conta com 15 agremiações que buscam o acesso ao Grupo Especial. Neste ano, elas desfilam nos dias 20 e 21 de abril.

A Lins Imperial entra na passarela do samba às 21h. O enredo promete emocionar com a história do humorista e músico Mussum, que nasceu em Lins Vasconcelos, bairro da escola. O presidente Flávio Mello contou sobre a bonita homenagem e suas expectativas para a volta à Sapucaí.

"Está sendo um período muito importante para todos nós. Um período de recuperação, a vida volta a nossa 'normalidade', o samba volta a respirar e volta com força. A Lins, em um momento especial, volta à Sapucaí e reencontra o público. Reencontra a casa, porque a Lins estava há nove anos (desfilando) na Intendente Magalhães e, agora, reencontramos nosso público na nossa casa, que sempre foi a Marquês. Trazemos a história do filho da casa, o filho da Cachoeirinha, Antônio Carlos Bernardes, o saudoso Mussum. O Mussum da Cachoeirinha, da Mangueira, do reco-reco, da comédia, o Mussum folião. 'Mussum pra sempris'. Salve a Lins Imperial!"

A segunda escola a ensaiar neste sábado será o Império Serrano. O público vai poder assistir o jovem e talentoso Vitinho, que estreia como mestre de bateria em 2022. Ele viu seu pai e avô exercerem o papel e está feliz por ter chegado sua vez.

"É um momento de libertação. Reviver os ensaios técnicos com o público, sentir aquele calor, aquela galera que está há dois anos fazendo o trabalho. Ouvindo samba, estudando, conversando com o diretor de bateria... Poder pisar naquele solo sagrado no sábado é um momento de libertação. Para mim, é um momento ainda mais importante e de tanta alegria porque é minha estreia no Império Serrano. Trabalhando na escola onde meu avô passou, meu pai passou e chegou na minha vez. Escrever a minha história no Império Serrano com a bateria que se dedicou a todo momento, se dedicou muito. É um momento histórico, que vai ficar marcado na história do samba."

Com o enredo em homenagem ao Besouro Mangangá, Vitinho promete alegrar todo o público presente. "Com certeza vai ter muita surpresa para o povo. Carnaval é alegria, é irreverência e eu gosto de ousar. O povo merece um espetáculo e assim será feito. Eu quero tirar o sorriso e trazer alegria para toda escola do Império Serrano e para o público maravilhoso que estará presente na Marquês de Sapucaí", disse o mestre de bateria.

Para iniciar o primeiro dia dos ensaios técnicos, às 19h, a Em Cima da Hora conta com a ajuda de uma família especial para a escola. Juliana Marinho e seu irmão, Victor Marinho, são musos da comunidade. Ela começou a desfilar pela agremiação ainda com 7 anos. Suas gerações anteriores ajudaram nessa paixão que ela pretende passar para as próximas.



"Estou muito feliz e ansiosa com o retorno à Sapucaí e o retorno do maior espetáculo a céu aberto do planeta Terra! A minha relação com a escola perpetua por gerações. Meu tio-avô foi o primeiro mestre-sala, meu outro tio-avô foi o primeiro mestre de bateria. Esse amor pela escola tem passado de geração em geração. Cresci escutando minha avó contando as histórias dos antigos carnavais da escola. Hoje, ela faz parte da Velha-Guarda. Espero continuar transmitindo esse amor para as gerações futuras. Já fui passista mirim, comecei aos 7 anos. Me tornei rainha de bateria aos 16 e fiquei por três anos. Hoje, estou como musa da comunidade junto com meu irmão, que também começou com passista mirim. Estou muito empolgada para o ensaio para sentir aquela energia e troca com o público que a Marquês proporciona para nós sambistas", contou Juliana.





A entrada na Sapucaí é gratuita, porém está sujeita a lotação do espaço. Para participar, será necessário comprovar a vacinação contra a covid-19, de acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A comprovação poderá ser feita através da caderneta de vacinação, comprovante de vacinação ou certificado de vacinação digital, disponível no aplicativo ConecteSUS.



Confira a programação completa da Série Ouro:



- 12/03



Em Cima da Hora

Império Serrano

Lins Imperial



- 19/03



Unidos da Ponte



Acadêmicos do Cubango



Império da Tijuca



- 26/03



Inocentes de Belford Roxo



Acadêmicos do Sossego



Acadêmicos de Santa Cruz





- 02/04



União da Ilha



Acadêmicos de Vigário Geral



Unidos do Porto da Pedra



- 09/04



Estácio de SÁ



Unidos de Bangu

Unidos de Padre Miguel