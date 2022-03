Décio Bastos vai reforçar a Lins Imperial - Maurício Dias / Divulgação

Publicado 08/03/2022 09:43

Rio - A Lins Imperial reforçou o quesito Harmonia para o próximo carnaval. O segmento, que já possuía Carlson Renato no comando, agora conta também com o experiente Décio Bastos.



"Visando o fortalecimento do segmento agora seremos uma dupla. Tenho certeza que teremos uma boa química", celebrou Carlson Renato, popularmente conhecido como Renatinho.

Décio Bastos, novo contratado, chega num momento importante para a agremiação. Nove anos afastada da Sapucaí, a escola do Lins reforça todos os segmentos não só para se manter na Série Ouro, como também para apresentar um grande desfile.

No meio carnavalesco há 40 anos, o novo profissional tem passagem pela Lins Imperial na comissão de frente entre 1989 e 1993. Já trabalhou como diretor geral de Harmonia em agremiações como Unidos de Vila Isabel, Unidos de Padre Miguel e Acadêmicos do Cubango. Atualmente é coordenador de Concentração da Liesa.

"Aceitei o desafio de comandar a harmonia da Lins Imperial atraído pelo projeto ambicioso, belo enredo e excelente samba-enredo que a escola possui. Será a primeira vez que dividirei o comando de um segmento e o projeto é dar continuidade ao trabalho feito até aqui, incluindo a minha experiência. Cada harmonia terá a sua responsabilidade dentro do seu setor, da sua área. A Lins está numa crescente e estou com muito gás para ajudar e contribuir nesse retorno à Sapucaí. Vamos trabalhar juntos para que o resultado seja o almejado", analisa Décio.

A escola será a primeira a desfilar na quinta-feira, 21 de abril, Série Ouro, homenageando Antônio Carlos Bernardes Gomes, o eterno Mussum.