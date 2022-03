Sabrina Sato - Felipe Panfili

Publicado 02/03/2022 15:17

Rio - Sabrina Sato e Deborah Secco surpreenderam os fãs ao mostrarem toda sua paixão pelo Carnaval ao desfilarem fantasiadas no calçadão de Copacabana e da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Presenças garantidas e ícones da Sapucaí, elas aproveitaram o feriado para matar a saudade da festa com fantasia e muito samba no pé. As duas toparam o convite da Brahma para inspirar as pessoas a não deixarem o espírito da festa de lado, vivendo todo esse amor carnavalesco dentro de suas rotinas.