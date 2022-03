Baile Glam 2022, promovido por Milton Cunha, aconteceu na Cidade do Samba, na noite desta terça-feira de Carnaval - Marcelo Moura

Publicado 02/03/2022 11:53 | Atualizado 02/03/2022 12:02

Rio - O Baile Glam 2022 agitou a Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, na noite desta terça-feira de Carnaval. Promovido pelo carnavalesco Milton Cunha, o evento é um dos mais esperados pela comunidade LGBTQIA+. Esta é a sétima edição do baile, que não foi realizado no ano passado por conta da pandemia da covid-19.

Com entrada franca, o Baile Glam elegeu as melhores fantasias nos quesitos luxo e originalidade, além de também ter promovido a eleição da "Boneca do Barracão". O carnavalesco Paulo Barros e a sambista Teresa Cristina foram nomeados, respectivamente, o rei e a rainha do baile.

A apresentadora Sabrina Sato, rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, não pode comparecer ao evento, mas doou a fantasia de jaguatirica, que usou no Carnaval de 2014, para ser leiloada. O lance mínimo era de R$ 30 mil e o dinheiro será revertido para os trabalhadores dos barracões das escolas de samba. Além da fantasia, Sabrina doou R$ 25 mil para os trabalhadores do Carnaval.