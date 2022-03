Ana Filipa é apresentada como nova musa - Mauro Samagaio / Unidos da Tijuca

Publicado 02/03/2022 12:01

Rio - A Unidos da Tijuca escolheu a passista portuguesa Ana Filipa, que fazia parte da ala Encantos do Pavão, para brilhar como musa no desfile de 2022. Ela foi apresentada oficialmente no novo posto durante o baile à fantasia, realizado na quadra da escola, no último sábado (26).

Além do carinho de toda a ala Encantos do Pavão, Ana recebeu a faixa de musa das mãos da primeira-dama, Fátima Horta, em cerimônia marcada pela emoção. Filipa participa da ala de passistas e integra o elenco show da agremiação desde 2011. A nova musa é natural de Sesimbra, em Portugal. Sua família fez parte do GRES Bota, escola de samba mais antiga da Europa, local onde surgiu seu amor pelo Carnaval. A técnica dentária iniciou sua trajetória artística como passista em 1998, aos 14 anos.

Em Portugal, já foi destaque de carro, diretora, coordenadora da ala de passistas, rainha de bateria e musa do carnaval de Sesimbra. Foi também responsável pela criação da primeira ala de passistas mirins da Europa no ano de 2002. Desde então, seguiu se atualizando e conseguiu através de suas viagens ao Rio de Janeiro ter papel fundamental na evolução e crescimento da arte do ‘samba no pé’.

“Vinha de férias para o Rio, fazia visita aos barracões para divulgar um pouco do carnaval feito em Portugal e fui muito bem recebida na Tijuca. Me senti acolhida, em casa. Quando decidi emigrar não hesitei em escolher. Além de muito feliz por realizar esse sonho, sinto que fui reconhecida pelos 10 anos de dedicação à minha escola. Me sinto representando a minha ala, e o sonho de tantas meninas que se dedicam e trabalham muito em prol do carnaval. Eu estou musa hoje, mas a passista nunca sairá de dentro de mim”, conta Ana Filipa.



A Unidos da Tijuca desfilará no sábado, dia 23 de abril, na Marquês de Sapucaí pelo Grupo Especial. Com o enredo “Waranã – a reexistência vermelha”, desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, a agremiação levará a lenda do guaraná para a Sapucaí.