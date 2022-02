Musa da Grande Rio, Adriana Bombom samba muito no Rio Carnaval 2022

Rio - Aos 48 anos, Adriana Bombom deu show não só de samba no pé, mas também de boa forma na segunda noite do evento Rio Carnaval 2022, que aconteceu na Cidade do Samba, na Zona Portuária, neste domingo. A musa da Acadêmicos do Grande Rio usou uma fantasia cheia de franjas e com um decote arrasador.

O Rio Carnaval é uma prévia dos desfiles das 12 escolas de samba do Grupo Especial. Após uma apresentação no palco, foi realizado um mini-desfile na pista que circunda a praça central do complexo de produção de alegorias e fantasias. A passarela, inclusive, ganhou o mesmo tratamento que a nova pista do Sambódromo, com pintura, iluminação e até fogos de artifício.

Neste segundo dia, desfilaram as escolas de samba Paraíso do Tuiuti, Unidos da Tijuca, Estação Primeira de Mangueira, Mocidade Independente de Padre Miguel, Grande Rio e a atual campeã do Grupo Especial, Unidos do Viradouro.

