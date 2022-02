Lexa brilha com a Unidos da Tijuca no segundo dia do evento Rio Carnaval

Rio - A cantora Lexa, rainha de bateria da Unidos da Tijuca, brilhou no segundo dia do evento Rio Carnaval 2022, que aconteceu na Cidade do Samba, na Zona Portuária, na noite deste domingo. A abertura da noite ficou por conta do bloco Cordão do Bola Preta, que subiu ao palco às 21h, sob comando do apresentador Milton Cunha.

Neste segundo dia, desfilaram as escolas de samba Paraíso do Tuiuti, Unidos da Tijuca, Estação Primeira de Mangueira, Mocidade Independente de Padre Miguel, Grande Rio e a atual campeã do Grupo Especial, Unidos do Viradouro.

Lexa mostrou todo seu samba no pé com um vestido cheio de pedrarias e com as cores da Tijuca. Em abril, a escola de samba levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Waranã — A Reexistência vermelha", do carnavalesco Jack Vasconcelos, que aborda a lenda do guaraná.

O Rio Carnaval é uma prévia dos desfiles das 12 escolas de samba do Grupo Especial. Após uma apresentação no palco, foi realizado um mini-desfile na pista que circunda a praça central do complexo de produção de alegorias e fantasias. A passarela, inclusive, ganhou o mesmo tratamento que a nova pista do Sambódromo, com pintura, iluminação e até fogos de artifício.

