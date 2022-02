Rainha da Imperatriz Leopoldinense, Iza participa da abertura do Rio Carnaval

Rio - A cantora Iza, rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, foi um dos destaques da abertura do evento Rio Carnaval 2022, que aconteceu na Cidade do Samba, na Zona Portuária, na noite deste sábado. A ex-BBB Hariany Almeida e a ex-assistente de palco do Faustão Carla Prata também participaram do evento pela Imperatriz.

Iza usou um modelito em peça única, com várias pedras, nas cores da escola de samba. O figurino de Iza contava ainda com um grande decote e sutiã em pedras com formato de flor. A Imperatriz Leopoldinense será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no dia 22 de abril.

O Rio Carnaval, que também acontecerá neste domingo, é uma prévia dos desfiles das 12 escolas de samba do Grupo Especial. O Cacique de Ramos abriu a noite relembrando sucessos de antigos Carnavais e, em seguida, se apresentaram as escolas Imperatriz Leopoldinense, São Clemente, Vila Isabel, Portela, Salgueiro e Beija-Flor de Nilópolis.

Após uma apresentação no palco, foi realizado um mini-desfile na pista que circunda a praça central do complexo de produção de alegorias e fantasias. A passarela, inclusive, ganhou o mesmo tratamento que a nova pista do Sambódromo, com pintura, iluminação e até fogos de artifício.

