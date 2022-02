Grávida, Viviane Araújo samba muito no evento Rio Carnaval 2022

Rio - Grávida pela primeira vez, Viviane Araújo mostrou todo seu samba no pé na abertura do evento Rio Carnaval 2022, na Cidade do Samba, na Zona Portuária, na noite deste sábado. A rainha de bateria do Salgueiro usou um modelito vermelho e colado ao corpo para se apresentar à frente da Furiosa.

O Rio Carnaval, que também acontecerá neste domingo, é uma prévia dos desfiles das 12 escolas de samba do Grupo Especial. O Cacique de Ramos abriu a noite relembrando sucessos de antigos Carnavais e, em seguida, se apresentaram as escolas Imperatriz Leopoldinense, São Clemente, Vila Isabel, Portela, Salgueiro e Beija-Flor de Nilópolis.

Após uma apresentação no palco, foi realizado um mini-desfile na pista que circunda a praça central do complexo de produção de alegorias e fantasias. A passarela, inclusive, ganhou o mesmo tratamento que a nova pista do Sambódromo, com pintura, iluminação e até fogos de artifício.

Este ano, Viviane Araújo completa 15 anos como rainha de bateria da vermelho e branco. A agremiação está preparando um evento especial para comemorar a data, o aniversário da atriz e a gravidez, fruto do casamento com Guilherme Militão. Vivi fará 47 anos no dia 25 de março.

Este ano o Salgueiro levará para a Avenida o enredo "Resistência" e será a terceira escola a desfilar, no dia 22 de abril. Babu Santana, Sandra de Sá, Roberta Rodrigues e Dandara Mariana são alguns famosos que já estão confirmados no desfile.

