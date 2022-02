Teresa Cristina - Fernanda Garcia

Teresa CristinaFernanda Garcia

Publicado 25/02/2022 13:24 | Atualizado 25/02/2022 13:42

Rio - Mesmo sem os blocos de rua e os desfiles na Marquês de Sapucaí, aos fãs de Teresa Cristina vão poder tirar a fantasia do armário e cair na folia nesta sexta-feira. Na primeira noite do Momo, a sambista vai dar o pontapé nos ensaios de seu primeiro bloco de carnaval, o Bloco Recreativo Enredo Carioca (BREC). "Sempre me encantei com sambas enredos e percebi que temos um acervo de maravilhas que não podem cair no esquecimento. São sambas históricos que já nos deram muitas alegrias”, conta Teresa, eufórica com a novidade.

Quem não quer poder reviver o “Liberdade Liberdade”, da Imperatriz Leopoldinense? O “Kizomba” da Vila Isabel, que celebrou o centenário da abolição? “O Amanhã”, da União da Ilha? Do descobrimento do Brasil, aos orixás, à Maria Bethânia, aos grandes nomes do Brasil. Todo mundo tem um samba enredo de estimação e um carnaval inesquecível. “As novas gerações precisam saber quem foi Aroldo Melodia, Jamelão, Nei Vianna. Se o carnaval é a maior festa a céu aberto do mundo, a trilha sonora precisa ser eternizada e compartilhada em toda a sua extensão”, clama a rainha das lives.

O BREC é um convite para o folião reviver a alegria daquele carnaval, o prazer sem competir. Das ruas para o Sambódromo e do Sambódromo para as ruas. O BREC é uma ode a um dos elementos da cultura do Rio que mais nos orgulha: o samba enredo, com destaque aos sambas históricos que já ganharam a avenida e precisam ser compartilhados com a nova geração.

Ativa foliã do carnaval de rua e das avenidas, o BREC é um antigo sonho de Teresa Cristina que começou bem antes da sua estreia nos blocos do Boitatá. “Quero cantar sambas-enredo. Históricos, gostosos, bem compostos. São canções que se tornam descartáveis, a cada ano tem uma boa leva nova de músicas e outras ficam esquecidas. Ano que vem, se tudo der certo, estaremos nas ruas. Por enquanto, somente os ensaios para esquentar o público. Quero lembrar as letras de carnavais marcantes para mim e para o público”, conta.

A entrada no show só será permitida mediante apresentação de comprovante de vacinação e uso de máscara. Conforme Decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro n°49578 de 13 de outubro de 2021, é preciso apresentar o comprovante de esquema vacinal completo. Considera-se esquema vacinal completo pessoas acima de 60 anos, após 14 dias da dose de reforço, e pessoas de 15 a 59 anos, após 14 dias da segunda dose da vacina.

Serviço:

Teresa Cristina apresenta Ensaios do BREC + Festa Axé

Data: Sexta, 25 de fevereiro, 21:30

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa - Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: a partir de R$ 40,00

Classificação etária: 18 anos. Menores a partir de 16 anos podem entrar acompanhados dos pais ou representante legal.

Horários:

21:30 - Abertura da casa – Festa Axé

23h00 - SET 1Teresa Cristina

00h30 - FESTA AXÉ

01h30 - SET 2 Teresa Cristina

03h00 - FESTA AXÉ

04h00 - Término do Evento