Anitta e LexaAgência InHaus/@rafaelstrabelli

Publicado 25/02/2022 07:00

Rio - Devido ao avanço da variante ômicron no início deste ano, o Carnaval 2022 teve que passar por restrições mais uma vez. Os blocos de rua estão proibidos e os desfiles das escolas de samba foram adiados para abril. Mas o feriadão vai reservar muitas atrações pela cidade e para todos os gostos: festas com escolas de samba, eventos com a participação dos blocos e muitos shows.

Rio Carnaval 2022, Entre os destaques do feriadão, a Liesa organiza, nos dias 26 e 27, o evento que tem apresentação de Milton Cunha e conta com participação das 12 agremiações do Grupo Especial para apresentar uma prévia dos desfiles. Os ingressos já estão esgotados, mas as escolas de samba também vão promover eventos em suas quadras.

Já os blocos se reúnem no Encontro dos Blocos de Rua, também nos dias 26 e 27, na Feira de São Cristóvão. Alguns blocos tradicionais ainda vão participar de festas privadas, que ocorrem por toda a cidade. Carnarildy, com shows de Thiaguinho e Anitta, Auê de Carnaval, com apresentações de Minha Luz é de LED e Amigos da Onça, e Carnaval das Artes, com shows de Xamã e Lexa, são outros destaques.

Para se divertir no Carnaval em 2022, o folião precisa ter atenção e seguir as recomendações da Prefeitura do Rio a fim de evitar o contágio da covid-19. É obrigatório apresentar passaporte vacinal e usar máscaras em ambientes fechados. Somente 70% da capacidade dos espaços poderá ser ocupada.

Confira programação de festas, bailes e shows:

Carnarildy (25, 26, 27 e 28/2)

Shows de Thiaguinho, Sorriso Maroto, Atitude 67, L7nnon e DJ Lucas Beat no dia 25; Zé Neto e Cristiano, Dilsinho, Ludmilla e Kevin O Chris no dia 26; Anitta, Menos é Mais, Matheus Fernandes, Silva e DJ Zullu no dia 27; Maiara e Maraísa, Léo Santana, Pedro Sampaio e Mumuzinho no dia 28

- Gramado do Riocentro (Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca)

- Sexta, das 20h às 6h

- Sábado, domingo e segunda, das 16h às 4h

- Ingressos: a partir de R$ 130 (via Ingresso Certo)

Carnaval da Marrom (25, 26, 27 e 28/2)

Shows de Juninho Thybau e Arlindinho no dia 25; Andréia Caffé, Bateria da Mangueira, Quintal dos Ribeiro e Família Macabu no dia 26; DJ Victor Mello, Flávia Saolli e Cordão da Bola Preta no dia 27; Filhos da Guanabara no dia 28

- Casarão da Marrom (R. Pedro Américo, 277 - Catete)

- Sexta e segunda, a partir das 18h

- Sábado e domingo, a partir das 12h

- Ingressos: a partir de R$ 30 (venda no local)

Auê de Carnaval (25, 26, 27 e 28/2; 4 e 5/3)

Shows de Duda Beat, Alceu Valença, Silva, Gilsons, Marina Sena, Johnny Hooker, Majur e Julia Mestre; Apresentações dos blocos de carnaval 442, Minha Luz é de LED, Amigos da Onça, Bloco Pra Iaiá, New Kids On The Bloco e Vem Cá, Minha Flor

- Armazém da Utopia (Av. Rodrigues Alves, Armazém 6 - Santo Cristo)

- Sextas, a partir das 20h

- Sábados, domingo e segunda, a partir das 17h

- Ingressos: a partir de R$ 45 (via Ingresse)

Rio Carnaval (26 e 27/2)

Apresentações de Imperatriz Leopoldinense, São Clemente, Vila Isabel, Portela, Salgueiro e Beija-Flor no dia 26; Paraíso do Tuiuti, Unidos da Tijuca, Mangueira, Mocidade Independente de Padre Miguel, Grande Rio e Viradouro no dia 27

- Cidade do Samba (R. Rivadávia Correia, 60 - Gamboa)

- Sábado e domingo, às 19h:

- Ingressos esgotados

Carnaval das Artes (26 e 27/2)

Shows de Harmonia do Samba, Xamã, Jorge & Mateus, Lexa, É O Tchan, Os Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, Matheus & Kauan, Luan Santana, Belo, Wesley Safadão, Xand Avião, Israel e Rodolffo, Ferrugem e MC Poze do Rodo

- Parque dos Atletas (Av. Salvador Allende, 6500 - Barra da Tijuca)

- Sábado e domingo, às 20h:

- Ingressos: a partir de R$ 180 (via Ingresso Certo)

Encontro dos Blocos de Rua (26 e 27/2)

Apresentações do Cordão Do Bola Preta, Suvaco De Cristo, Desliga Da Justiça, Empolga Às 9 e Toca Raul no dia 26; Céu Da Terra, Vagalume Verde, Multibloco, Bangalafumenga e Afroreggae no dia 27

- Feira de São Cristóvão (R. Campo de São Cristóvão - São Cristóvão)

- Sábado e domingo, das 13h às 22h

- Ingressos: a partir de R$ 20 (via Rio Ingressos)

Baile de Carnaval do Clube do Samba (27/2)

Shows de Diogo Nogueira, Cordão da Bola Preta e convidados

- Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo)

- Domingo, às 20h

- Ingressos: a partir de R$ 50 (via Sympla)

Bloco do Sai, Hétero (28/2)

Participações de Pocah, Rebecca, Vitão e convidados

- Jardins do MAM (Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo)

- Segunda, às 14h

- Ingressos: a partir de R$ 40 (via Sympla)

Confira programação nas quadras:

CarnaPortela (25, 26,27 e 28/2)

Apresentações de DJ Pedrinho e elenco da Portela todos os dias; Grupo Samba Enredo de Raiz e Dudu Nobre no dia 25; Feijoada e shows de Tempero Carioca, Velha Guarda e Roberta Sá no dia 26; Banda Copasete e Alcione no dia 27; Samba dos Cria, Belo e Cacique de Ramos no dia 28.

- R. Clara Nunes, 81 - Oswaldo Cruz

- Sexta e segunda, a partir das 22h

- Sábado, a partir das 13h

- Domingo, a partir das 20h

- Ingressos: a partir de R$ 25 (via Ingresso Certo)

Carnaval no Salgueiro (26/2; 1, 3 e 5/3)

Bateria Furiosa e elenco do Salgueiro todos os dias; #VemPraQuadra com Simpatia É Quase Amor no dia 26; Carnaval da Resistência com Bloco Virtual e Monobloco no dia 1; ensaio da comunidade (gratuito) no dia 3; Pegada Brasileira, Mancha Verde e Mangueira no dia 5.

- R. Silva Téles, 104 - Andaraí

- Sábados e quinta, às 20h

- Terça, às 13h

- Ingressos: a partir de R$ 40 (via Guichê Web)

Baile à Fantasia da Unidos da Tijuca (26/2)

Bateria Pura Cadência, intérpretes da agremiação, DJ Edu Saad e o bloco Não Me Reprima

- Av. Francisco Bicalho, 47 - Santo Cristo

- Sábado, às 22h

- Ingressos: a partir de R$ 30 (entrada franca até 23h - retirada via Sympla)

Carnaval do Leão - Estácio de Sá (25/2 e 1/3)

Baile de Carnaval no dia 25; Roda de Samba dos Amigos do Mestre Chuvisco no dia 1

- Av. Salvador de Sá, 206 - Cidade Nova

- Sexta, às 21h

- Terça, às 16h

- Ingressos: R$ 10 (vendas na quadra)